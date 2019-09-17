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РИА Новости

ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

19:15 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкCтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Бельгийские ВВС, входящие в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что поднимали в понедельник в воздух истребители для сопровождения российских Ту-160 и Су-27.
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
В сообщении отмечается, что это была первая подобная миссия для бельгийского подразделения, которое "охраняет воздушное пространство Балтии с 3 сентября".
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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ВВС БельгииСу-27Ту-160НАТОБельгияБезопасностьВ мире
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