ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Бельгийские ВВС, входящие в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что поднимали в понедельник в воздух истребители для сопровождения российских Ту-160 и Су-27.

В сообщении отмечается, что это была первая подобная миссия для бельгийского подразделения, которое "охраняет воздушное пространство Балтии с 3 сентября".

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.