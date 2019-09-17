ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Бельгийские ВВС, входящие в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что поднимали в понедельник в воздух истребители для сопровождения российских Ту-160 и Су-27.
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
Today two @BeAirForce #F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATO pic.twitter.com/WK91ZvVTzU— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019
В сообщении отмечается, что это была первая подобная миссия для бельгийского подразделения, которое "охраняет воздушное пространство Балтии с 3 сентября".
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.