Состоялась китайско-российская конференция по скандинавской ходьбе

МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В приграничных городах Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) и российском Благовещенске 14 сентября состоялась китайско-российская трансграничная конференция, посвящённая скандинавской ходьбе. Принявшие в мероприятии участие представители Китая и России совершили пешие прогулки по окрестностям Хэйхэ и Благовещенска.
Китайский Хэйхэ и российский Благовещенск известны как "города-побратимы Китая и России". Эти два города поддерживают давние тесные контакты, долгосрочное сотрудничество в сфере туризма, культуры, спорта и других областях.