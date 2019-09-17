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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Состоялась китайско-российская конференция по скандинавской ходьбе

19:14 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода мира. Хэйхэ
Города мира. Хэйхэ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В приграничных городах Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) и российском Благовещенске 14 сентября состоялась китайско-российская трансграничная конференция, посвящённая скандинавской ходьбе. Принявшие в мероприятии участие представители Китая и России совершили пешие прогулки по окрестностям Хэйхэ и Благовещенска.
Китайский Хэйхэ и российский Благовещенск известны как "города-побратимы Китая и России". Эти два города поддерживают давние тесные контакты, долгосрочное сотрудничество в сфере туризма, культуры, спорта и других областях.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияВ мире
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