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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Фестиваль китайской культуры прошел в Москве

19:13 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В этом году отмечаются 70-летие образования Китайской Народной Республики и 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. За эти годы заметно укрепилось китайско-российское взаимодействие в политической, экономической и других сферах, растет двустороннее сотрудничество в культурной, образовательной и других областях, что позитивно сказалось на взаимопонимании и дружбе между народами двух стран.
С 14 по 15 сентября в Москве на ВДНХ прошел Фестиваль китайской культуры "Китай: Великое наследие и новая эпоха". Российские посетители увидели концерты и шоу китайских артистов, ознакомились с уникальной китайской живописью и каллиграфией, попробовали своеобразные китайские лакомства. Благодаря фестивалю, москвичи и гости российской столицы ближе познакомились с китайской традиционной культурой.
На церемонии открытия фестиваля советник по культуре посольства Китая в России, директор Китайского культурного центра в Москве Гун Цзяцзя отметила: "Хорошие межгосударственные отношения зависят не только от высокопоставленных чиновников. Чрезвычайно важно, чтобы наши народы чувствовали взаимный интерес, взаимную симпатию и были связаны друг с другом добрыми отношениями. Уверена, что этот фестиваль послужит мостом, который объединит два великих народа".
За последние годы китайская культура вызывает неподдельный интерес в России. Китайская кухня, чай и другие ее символы становятся все более популярными среди россиян. Профессор Высшей школы экономики России Алексей Маслов отметил: "Китайская культура пользуется большой популярностью в России. Почти все знают вкусные китайские блюда, китайский чай и боевое искусство тайцзицюань".
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Гун Цзяцзя напомнила, что 2019 год – юбилейный для Китая и России: отмечается 70-летие образования КНР и 70-я годовщина установления дипломатических отношений между странами. В последние годы межгосударственные отношения КНР и РФ развиваются очень успешно. Стороны ведут очень интенсивное и динамичное сотрудничество почти во всех областях – в экономике, политике, культуре, науке и технике, образовании.

"2018-19 годы были объявлены годами китайско-российского межрегионального сотрудничества. Надеемся, что наше участие в этом фестивале повысит уровень взаимодействия между регионами двух стран и внесет вклад в развитие дружественных отношений и межгосударственного взаимодействия России и Китая", - сказала она.

В мероприятии принял участие директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. Он напомнил, что Россию и Китай объединяют отношения стратегического партнерства. Отношения двух стран предполагают совместное отстаивание глобальной и региональной стабильности и безопасности, а также сотрудничество во всех сферах.
"В последние годы в культурном обмене Россия и Китай добились заметных успехов. Сближение культур – та дорога, по которой народы двух стран должны двигаться. Фестиваль призван помочь жителям России прикоснуться к китайской культуре и продемонстрировать гостям из Китая культурные достижения России", - отметил он..
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