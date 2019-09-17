Китайская антарктическая станция Чанчэн откроет двери для туристов

МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Министерство природных ресурсов КНР начало принимать заявки на туристические поездки на китайскую научно-исследовательскую антарктическую станцию Чанчэн ("Великая стена"). Сообщение об этом было опубликовано на днях на официальном сайте министерства.
Совсем скоро китайские туристы смогут своими глазами увидеть красоту Антарктики. Согласно установленным министерством правилам, заявки пока могут подать лишь организации, учреждения и предприятия. Заявки принимаются раз в год – с 15 по 30 сентября.
Станция Чанчэн – первая китайская станция в Антарктике. Она была открыта 20 февраля 1985 года. Помимо антарктической красоты, в этом маленьком научном городке туристы смогут посетить различные лаборатории – биологическую, геологическую, геоморфологическую, геофизическую и так далее. Эксперты предполагают, что уже в 2022 – 2023 годах Китай обгонит США и станет лидером туристических услуг в Антарктике.