Китайская антарктическая станция Чанчэн откроет двери для туристов

Совсем скоро китайские туристы смогут своими глазами увидеть красоту Антарктики. Согласно установленным министерством правилам, заявки пока могут подать лишь организации, учреждения и предприятия. Заявки принимаются раз в год – с 15 по 30 сентября.

Станция Чанчэн – первая китайская станция в Антарктике. Она была открыта 20 февраля 1985 года. Помимо антарктической красоты, в этом маленьком научном городке туристы смогут посетить различные лаборатории – биологическую, геологическую, геоморфологическую, геофизическую и так далее. Эксперты предполагают, что уже в 2022 – 2023 годах Китай обгонит США и станет лидером туристических услуг в Антарктике.