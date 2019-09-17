Эксперты рассказали, как решение ФРС скажется на российских акциях и рубле

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний ожидают нейтральной реакции российского рынка акций и укрепления рубля на прогнозируемое решение ФРС США понизить ставку на 25 базисных пунктов, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

Важной окажется риторика регулятора по денежно-кредитной политике после вынесения решения по ставке, заявили РИА Новости эксперты.

Заседание ФРС США проходит 17-18 сентября. По данным CME Group, 61,2% экспертов прогнозирует, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), остальные 38,8% ожидают сохранения показателя на текущем уровне в 2-2,25% годовых.

Ключевой станет риторика регулятора

На американском рынке от ФРС ждут снижения ставки, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Однако если на прошлой неделе вероятность этого события оценивали в 95%, то уже в начале этой недели она упала до 61,2%. Дело в том, что в США пока нет признаков замедления инфляции, которая столь сильно беспокоит регуляторов еврозоны и Японии. Более того, экономические показатели, хоть и не отличаются выдающимися цифрами, но всё же говорят об устойчивом развитии американской экономики. Поэтому снижение ставки не является гарантированным", - комментирует он.

Федрезерв США понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"С учетом отсутствия компромисса с КНР по торговой сделке и сохранения деструктивного влияния со стороны торгового конфликта на экономику США данный шаг может носить превентивный характер. Вместе с тем, риторика американского регулятора может стать более жесткой, что способно вызвать негативную реакцию в активах развивающихся рынков, включая рубль", - отмечает аналитик.

ФРС вновь будет принимать решение в непростой ситуации, говорит директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

С одной стороны, инвесторы по-прежнему ждут снижения ставки, с другой – набирающая силу инфляция может дополнительно ускорится из-за скачков цен на нефть, отмечает он.

"Таким образом, ключевым фактором станет не сам факт снижения, а итоговый релиз и комментарии (главы ФРС – ред.) Джерома Пауэлла", - добавляет он.

Нейтральная реакция акций

Предстоящее заседание ФРС, скорее всего, окажет весьма ограниченное влияние на российские активы, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. Снижение ставки на 25 базисных пунктов уже фактически отражено в ценах, однако неожиданные заявления могут вызвать чуть более острую реакцию, полагает она.

"Высказанные серьезные опасения относительно замедления мировой экономики могут вызвать негативную реакцию на всех рынках, в том числе спровоцировать уход от риска, в таком случае есть вероятность распродаж", - говорит аналитик. Российский рынок в последнее время не так сильно коррелирует с движениями на глобальном рынке, особенно если колебания глобальных индексов не очень резкие, добавляет эксперт.

Рубль получит поддержку

Смягчение денежной политики ФРС благотворно скажется на рискованных активах, и у рубля - самые сильные позиции на фоне его высокой реальной положительной доходности, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В России - профицит бюджета и положительное сальдо платёжного баланса, поэтому российская валюта остаётся одним из главных объектов в рамках стратегии carry trade, говорит он.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

"Впрочем, даже сохранение ставки ФРС на прежнем уровне с достаточно мягкими заявлениями по поводу будущей политики также не навредят рублю. ЕЦБ снизил депозитную ставку и с ноября запускает количественную программу на 20 миллиардов евро в месяц. Соответственно, приток европейских денег на российский долговой рынок может возрасти, что будет укреплять рубль. При сохранении цены на нефть в диапазоне 55-70 долларов, особых рисков для стабильности "россиянина" нет, поэтому до конца года будет сохраняться актуальным диапазон курса 62-66 рублей за доллар", - оценил Кочетков.

После заседания ФРС рубль имеет шанс дополнительно укрепиться, поскольку смягчение монетарной политики в США обещает продолжение снижения ставок и в России, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Впрочем, есть и более спокойные ожидания. Решения ФРС редко сильно влияют на валютный курс, поскольку отыгрываются заранее, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.