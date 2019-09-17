Москва надеется на запуск прямых межафганских переговоров, заявил Небензя

ООН, 17 сен – РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление диалога между США и талибами, скорейшее заключение соглашения между ними, заявил, выступая на заседании СБ ООН, постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Рассчитываем на возобновление американо-талибского диалога и скорейшее заключение соглашения между США и движением талибов, а также запуск прямых межафганских переговоров", - сказал Небензя.
Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидерами радикального движения "Талибан" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание. На прошлой неделе было объявлено, что Трамп принял решение уволить Болтона.
16 сентября, 10:08РИА НовостиТалибы заявили о готовности продолжить диалог с США