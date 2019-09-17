Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T19:09Z
https://ria.ru/20190917/1558784424.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1036x0_80_0_0_f3ee8790ceded8e08c9891dab9c4b311.jpg
РИА Новости

Москва надеется на запуск прямых межафганских переговоров, заявил Небензя

19:09 17.09.2019
186
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 17 сен – РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление диалога между США и талибами, скорейшее заключение соглашения между ними, заявил, выступая на заседании СБ ООН, постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Рассчитываем на возобновление американо-талибского диалога и скорейшее заключение соглашения между США и движением талибов, а также запуск прямых межафганских переговоров", - сказал Небензя.
Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидерами радикального движения "Талибан" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание. На прошлой неделе было объявлено, что Трамп принял решение уволить Болтона.
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
16 сентября, 10:08РИА Новости
Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США
200100
Обсудить 0
Майк ПомпеоДональд ТрампВасилий НебензяСовет Безопасности ООНАфганистанООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год
РИА
Новости
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
В Минске заявили, что риск ввоза оружия с Украины остается высоким
Патрульный катер пограничного управления ФСБ России
Поверенный КНДР более часа провел в МИД России из-за ситуации со шхунами
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Таджикистан вручил Киргизии ноту протеста в связи с конфликтом на границе
Лента
новостей
Российские рубли
Эксперты рассказали, как решение ФРС скажется на российских акциях и рубле
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл
США уважают суверенитет и независимость Белоруссии, заявил замгоссекретаря
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
СМИ: сотрудникам впервые после нападения разрешили войти на НПЗ Абкайк
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Нетаньяху дал интервью в день выборов, несмотря на законодательный запрет
Пострадавший в результате теракта в Кабуле
В Кабуле по меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта
Папа римский Франциск
Папа Римский встретился в Ватикане с патриархом Варфоломеем
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог оценил шансы излечить рак молочной железы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО осудил нападения на саудовские нефтяные объекты
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
В Минобороны рассказали о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
Лента новостейМолния