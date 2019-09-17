СМИ: сотрудникам впервые после нападения разрешили войти на НПЗ Абкайк

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нефтегазовая компания Saudi Aramco разрешила сотрудникам войти на территорию НПЗ Абкайк впервые после нападения, произошедшего в субботу, сообщает телеканал Нефтегазовая компания Saudi Aramco разрешила сотрудникам войти на территорию НПЗ Абкайк впервые после нападения, произошедшего в субботу, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее Saudi Aramco сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на её нефтяные объекты.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.