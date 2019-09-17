Китайский банк впервые разместил облигации в фунтах стерлингов

МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Лондонское подразделение Промышленного и коммерческого банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC) 16 сентября разместило на Лондонской фондовой бирже облигации на общую сумму в 600 миллионов фунтов стерлингов. Это первый в истории случай размещения китайским коммерческим банком долговых обязательств в национальной валюте Великобритании.
Генеральный директор лондонского филиала ICBC Хань Жуйсян на церемонии начала размещения облигаций сказал, что данный шаг – результат активной деятельности по поиску новых решений и возможностей для развития банка в качестве устойчивого эмитента и банковской структуры международного уровня. Это также конкретная мера расширения сотрудничества между Китаем и Великобританией в финансовом секторе.
Напомним, что в июле 2019 года лондонский филиал ICBC определил цены на трёхлетние облигации в национальной валюте Великобритании с фиксированной ставкой в объеме 600 миллионов фунтов стерлингов.