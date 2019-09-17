Китайский банк впервые разместил облигации в фунтах стерлингов

Генеральный директор лондонского филиала ICBC Хань Жуйсян на церемонии начала размещения облигаций сказал, что данный шаг – результат активной деятельности по поиску новых решений и возможностей для развития банка в качестве устойчивого эмитента и банковской структуры международного уровня. Это также конкретная мера расширения сотрудничества между Китаем и Великобританией в финансовом секторе.