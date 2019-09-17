Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T19:05Z
https://ria.ru/20190917/1558784305.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155739/05/1557390558_0:0:2923:1645_1036x0_80_0_0_6eac37e53a9c9ee404a4141a7479c71d.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Суйфэньхэ завершился китайско-российский чемпионат по суперкроссу

19:05 17.09.2019
58
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкКаскадер на мотоцикле
Каскадер на мотоцикле
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) 16 сентября завершился трёхдневный китайско-российский чемпионат по суперкроссу. В мероприятии приняли участие около 100 гонщиков.
Суйфэньхэ – приграничный город, граничащий с российским Благовещенском. Два города разделены рекой Хэйлунцзян (Амур). Благодаря выгодному географическому расположению, здесь регулярно проводятся различные китайско-российские спортивные, культурные, туристические и прочие мероприятия.
За 2018 и 2019 годы, которые объявлены Годами китайско-российского сотрудничества и обменов на местном уровне, в Суйфэньхэ соревнования по суперкроссу прошли дважды. По словам организаторов, подобные мероприятия играют положительную роль в укреплении и развитии дружбы между двумя странами и содействия спортивным обменам.
Город Суйфэньхэ известен своим гористым ландшафтом. Благодаря этому, организаторы успешно создали полноценную "горную гоночную трассу". С учетом опыта прошлого года, организаторы оптимизировали и улучшили трассу, благодаря чему суперкросс получился ещё более зрелищным.
100000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянВ мире
Рекомендуем
Всероссийский автопробег коммунальной техники
Всероссийский автопробег коммунальной техники завершился в Геленджике
РИА
Новости
Даурская желтоспинная мухоловка
В Приморье в фотоловушку попал "танец" мухоловки
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по паводку на Дальнем Востоке
Путин проводит совещание по вопросу паводков на Дальнем Востоке
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов заявил, что старается прививать заботу о природе личным примером
Лента
новостей
Певец Дима Билан
"Не могу поднять рук и спину разогнуть": Билан рассказал, как тушил пожары
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
В Якутии спасли жеребенка, упавшего в 3-метровую яму
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
США выступают за прямые переговоры между Мадуро и Гуаидо
Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы КНР. 8 июня 2018
Межгосударственные отношения России и Китая
"Какие люди — и без охраны": знаете ли вы творчество Владимира Меньшова?
Китайский спектакль Весна священная открыл XX Международный фестиваль современного танца DanceInversion
Легенда китайского балета: российский балет, музыка трогает сердца людей
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
Кабул намерен провести президентские выборы, несмотря на теракты
Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019
Явка на выборах в кнессет может решить судьбу страны, считают израильтяне
Съемки фильма Анна Люка Бессона
Французские охотники обвиняют Бессона в бесконтрольном разведении оленей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятии могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния