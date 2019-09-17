В Суйфэньхэ завершился китайско-российский чемпионат по суперкроссу

Суйфэньхэ – приграничный город, граничащий с российским Благовещенском. Два города разделены рекой Хэйлунцзян (Амур). Благодаря выгодному географическому расположению, здесь регулярно проводятся различные китайско-российские спортивные, культурные, туристические и прочие мероприятия.

За 2018 и 2019 годы, которые объявлены Годами китайско-российского сотрудничества и обменов на местном уровне, в Суйфэньхэ соревнования по суперкроссу прошли дважды. По словам организаторов, подобные мероприятия играют положительную роль в укреплении и развитии дружбы между двумя странами и содействия спортивным обменам.