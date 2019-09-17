Годовая программа ремонта СГК на новосибирских ТЭЦ выполнена на 80%

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) на 80% выполнила годовую ремонтную программу текущего года на новосибирских ТЭЦ, говорится в сообщении СГК.

"Завершен капитальный ремонт 12 единиц основного оборудования ТЭЦ из 13, запланированных на этот год. На всех ТЭЦ выполнялся масштабный ремонт котло- и турбоагрегатов. Затраты на ремонтную кампанию на 250 миллионов рублей превысили прошлогодние и составили 2,05 миллиарда рублей", - отметил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Глава филиала также подчеркнул, что все станции полностью готовы к вхождению в отопительный сезон, а годовая программа ремонта выполнена уже на 80%. В число крупных проектов 2019 года вошли капремонт энергоблока на ТЭЦ-5, расширенный текущий ремонт котлоагрегатов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 и капремонт трех агрегатов на ТЭЦ-3.

СГК отмечает, что часть ремонтной программы также направляется на экологическую безопасность. "В Новосибирске в этом году около 10% общей суммы затрат по ремонтной программе на ТЭЦ потребовалось направить на снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и на повышение экологической безопасности. В ремонт систем газоочистки станций суммарно вложили 150 миллионов рублей", - поясняет компания.

На каждой ТЭЦ выполняется комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности золоулавливающих установок: скрубберов, эмульгаторов, электрофильтров. Кроме того, на Новосибирской ТЭЦ-2 и Барабинской ТЭЦ был проведен ремонт дымовых труб общей стоимостью 50 миллионов рублей.