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РИА Новости
Теплоснабжение

Годовая программа ремонта СГК на новосибирских ТЭЦ выполнена на 80%

18:59 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) на 80% выполнила годовую ремонтную программу текущего года на новосибирских ТЭЦ, говорится в сообщении СГК.

"Завершен капитальный ремонт 12 единиц основного оборудования ТЭЦ из 13, запланированных на этот год. На всех ТЭЦ выполнялся масштабный ремонт котло- и турбоагрегатов. Затраты на ремонтную кампанию на 250 миллионов рублей превысили прошлогодние и составили 2,05 миллиарда рублей", - отметил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Глава филиала также подчеркнул, что все станции полностью готовы к вхождению в отопительный сезон, а годовая программа ремонта выполнена уже на 80%. В число крупных проектов 2019 года вошли капремонт энергоблока на ТЭЦ-5, расширенный текущий ремонт котлоагрегатов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 и капремонт трех агрегатов на ТЭЦ-3.
СГК отмечает, что часть ремонтной программы также направляется на экологическую безопасность. "В Новосибирске в этом году около 10% общей суммы затрат по ремонтной программе на ТЭЦ потребовалось направить на снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и на повышение экологической безопасности. В ремонт систем газоочистки станций суммарно вложили 150 миллионов рублей", - поясняет компания.
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На каждой ТЭЦ выполняется комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности золоулавливающих установок: скрубберов, эмульгаторов, электрофильтров. Кроме того, на Новосибирской ТЭЦ-2 и Барабинской ТЭЦ был проведен ремонт дымовых труб общей стоимостью 50 миллионов рублей.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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