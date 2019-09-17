Онколог оценил шансы излечить рак молочной железы

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Рак молочной железы, выявленный на первой-второй стадии, вылечивается в России в 95% случаев, поэтому очень важно выявлять заболевание как можно раньше, заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"95% излеченности при раке молочной железы на ранней стадии", - сказал Каприн во время онлайн-трансляции в соцсетях.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что почти 70% случаев рака молочной железы в 2018 году было выявлено на ранней стадии в рамках диспансеризации. При этом рак молочной железы – наиболее распространенный вид онкологии в России, из всех случаев заболевания раком он встречается в 18% случаев.