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РИА Новости

Онколог оценил шансы излечить рак молочной железы

18:53 17.09.2019 (обновлено: 19:10 17.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВ лаборатории онкологического диспансера
В лаборатории онкологического диспансера
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В лаборатории онкологического диспансера. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Рак молочной железы, выявленный на первой-второй стадии, вылечивается в России в 95% случаев, поэтому очень важно выявлять заболевание как можно раньше, заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"95% излеченности при раке молочной железы на ранней стадии", - сказал Каприн во время онлайн-трансляции в соцсетях.
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Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России
Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что почти 70% случаев рака молочной железы в 2018 году было выявлено на ранней стадии в рамках диспансеризации. При этом рак молочной железы – наиболее распространенный вид онкологии в России, из всех случаев заболевания раком он встречается в 18% случаев.
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Андрей КапринЗдоровье - ОбществоРоссия
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