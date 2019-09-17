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РИА Новости

Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год

18:51 17.09.2019
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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ООН, 17 сен - РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год.
"Совет Безопасности решает продлить до 17 сентября 2020 года мандат МООНСА", - говорится в тексте резолюции, которая была принята единогласно.
Постпред США при ООН Келли Крафт поблагодарила Германию и Индонезию как соавторов за их усилия по продлению мандата миссии.
"Только этой ночью террористической атаке подверглась избирательная кампания президента Ашрафа Гани. Мы осуждаем эти ужасающие атаки. Эти террористические атаки являются напоминанием о важнейшей роли МООНСА в оказании поддержки народу и правительству Афганистана и подчеркивают важность действий Совбеза в вопросе обеспечения МООНСА мощным и полным мандатом", - сказала Крафт.
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По ее словам, продление мандата дает миссии полномочия по поддержанию процесса выборов в Афганистане, поддержанию мира, содействию управлению и обеспечению прав человека в этой стране.
Во вторник в Афганистане прогремели два взрыва, жертвами стали десятки человек. Один из них произошел в Кабуле рядом с министерством обороны Афганистана, о чем информировала администрация президента. Погибших, по данным столичной полиции, 22 человека, 38 получили ранения.
Еще один взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.
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