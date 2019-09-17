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РИА Новости

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс

18:46 17.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вице-президент США Майк Пенс . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
"Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы", - сказал Пенс, выступая в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.
Он повторил, что США "готовы к бою", как ранее выразился президент Дональд Трамп.
"Нападения на наших союзников и мировые поставки нефти потерпят неудачу... Мы изучаем все данные. Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять, в предстоящие дни", - добавил Пенс.
"Но я обещаю, что при президенте Трампе Соединенные Штаты сохранят доминирование в энергетике, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости и предпримут все необходимые шаги для того, чтобы защитить нашу страну, наших солдат и наших союзников в Заливе. Можете на это рассчитывать", - добавил Пенс.
Президент США Дональд Трамп
16 сентября, 22:44РИА Новости
Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.
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Майк ПомпеоМайк ПенсДональд ТрампМИД ИранаСаудовская АравияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Что делают полосатые в ПЕРСИДСКОМ заливе?
17 сентября, 19:41
Петр Грин
19100237
От самих себя защитят?🤣
17 сентября, 18:59
НННезнаев Незнайка
1510004
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