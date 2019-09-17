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РИА Новости

Поверенный КНДР более часа провел в МИД России из-за ситуации со шхунами

18:46 17.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкПатрульный катер пограничного управления ФСБ России
Патрульный катер пограничного управления ФСБ России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хёп более часа находился в МИД РФ, куда ранее был вызван в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун в Японском море, сообщает корреспондент РИА Новости.
Дипломат прибыл к зданию министерства около 17.10, комментариев прессе он давать не стал.
Аудиенция продлилась больше часа. На выходе северокорейский дипломат также отказался от комментариев
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что трое военнослужащих погрануправления получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Инцидент произошел, когда приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана, экипаж второй (более 45 человек) совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы. Российские военные получили ранения различной степени тяжести. Принятыми мерами противоправная деятельность северокорейских браконьеров пресечена. Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР.
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