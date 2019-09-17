Поверенный КНДР более часа провел в МИД России из-за ситуации со шхунами

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хёп более часа находился в МИД РФ, куда ранее был вызван в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун в Японском море, сообщает корреспондент РИА Новости.

Дипломат прибыл к зданию министерства около 17.10, комментариев прессе он давать не стал.

Аудиенция продлилась больше часа. На выходе северокорейский дипломат также отказался от комментариев