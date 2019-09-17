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РИА Новости

В Минске заявили, что риск ввоза оружия с Украины остается высоким

18:35 17.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
© Sputnik
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Риски перемещения оружия через украинско-белорусскую границу сохраняются на достаточно высоком уровне и пока продолжат влиять на обстановку в сфере обеспечения безопасности, сообщила во вторник пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).
По данным пресс-службы, такая информация была озвучена на заседании коллегии ГПК. В частности, отмечалось, что за 2018 год пограничниками из незаконного оборота и при перемещении через госграницу изъято более 170 единиц различного оружия, при этом почти 80 единиц выявлено именно на украинском направлении. За восемь месяцев 2019 года выявлено и изъято из незаконного оборота и при перемещении через госграницу на этом направлении более 60 единиц оружия.
"Такие цифры дают все основания предполагать, что риски перемещения оружия через границу с Украиной на текущий момент времени сохраняются на достаточно высоком уровне и в обозримом будущем продолжат оказывать существенное влияние на обстановку в сфере обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, как отмечается, всего с 2014 года из незаконного оборота и при перемещении через границу с Украиной белорусскими органами пограничной службы изъято более 500 единиц различного оружия.
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Ранее, в понедельник, председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько сообщил, что таможенники республики совместно с Комитетом государственной безопасности помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию. Как уточнил Сенько, части оружия перемещались транзитом через Белоруссию в Литву, а оттуда более крупными партиями оружие попадало в РФ. По словам главы ГТК, позднее на территории России при завершении этой спецоперации был выявлен "целый арсенал" - автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, а также около 9 тысяч боеприпасов.
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В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что республика вынуждена была наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Ранее Лукашенко поручил усилить охрану южных рубежей страны и не исключал возможного увеличения числа пограничников на границе с Украиной, поскольку власти видят, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется".
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