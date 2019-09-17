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РИА Новости

США уважают суверенитет и независимость Белоруссии, заявил замгоссекретаря

18:31 17.09.2019 (обновлено: 19:09 17.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл
© РИА Новости / Стрингер
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл. Архивное фото
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. США не заставляют Минск делать выбор между Западом и Востоком и уважают его желание определять свой путь, заявил во вторник в Минске замгоссекретаря Дэвид Хейл.
"Нормализуя наши отношения, мы не просим Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Белоруссии определять свой собственный путь и делать свой собственный вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл журналистам по итогам переговоров с президентом республики Александром Лукашенко.
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Он подчеркнул, что США остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Белоруссии.
Хейл отметил двусторонние усилия по развитию отношений между США и Белоруссией "в новом направлении" и заявил об историческом моменте в белорусско-американских отношениях. "Мне приятно участвовать в объявлении подготовки обменяться послами как следующего шага по нормализации отношений", - подчеркнул он.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.
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В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута". По итогам встречи Хейла с президентом Белоруссии во вторник в Минске было объявлено о готовности двух стран обменяться послами.
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