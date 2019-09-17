США уважают суверенитет и независимость Белоруссии, заявил замгоссекретаря

МИНСК, 17 сен - РИА Новости. США не заставляют Минск делать выбор между Западом и Востоком и уважают его желание определять свой путь, заявил во вторник в Минске замгоссекретаря Дэвид Хейл.

"Нормализуя наши отношения, мы не просим Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Белоруссии определять свой собственный путь и делать свой собственный вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл журналистам по итогам переговоров с президентом республики Александром Лукашенко.

Он подчеркнул, что США остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Белоруссии.

Хейл отметил двусторонние усилия по развитию отношений между США и Белоруссией "в новом направлении" и заявил об историческом моменте в белорусско-американских отношениях. "Мне приятно участвовать в объявлении подготовки обменяться послами как следующего шага по нормализации отношений", - подчеркнул он.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.