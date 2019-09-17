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РИА Новости

Лекция об истории храма Христа Спасителя

18:30 17.09.2019
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19 сентября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Храм Христа Спасителя: история уникального сооружения в Москве". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском".*
Лектор – руководитель Учебно-научного центра региональной истории, краеведения и москвоведения Историко-архивного института РГГУ Дмитрий АБРАМОВ.

Мероприятие приурочено к 180-летию со дня закладки храма Христа Спасителя на берегу реки Москвы – 22 сентября (10 сентября по старому стилю) 1839 года. Речь пойдет об истории строительства храма, о его восприятии и разрушении в советское время, проектах и работах по восстановлению.

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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