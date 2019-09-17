Лекция об истории храма Христа Спасителя

– руководитель Учебно-научного центра региональной истории, краеведения и москвоведения Историко-архивного института РГГУ Дмитрий АБРАМОВ.Мероприятие приурочено к 180-летию со дня закладки храма Христа Спасителя на берегу реки Москвы – 22 сентября (10 сентября по старому стилю) 1839 года. Речь пойдет об истории строительства храма, о его восприятии и разрушении в советское время, проектах и работах по восстановлению.*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".