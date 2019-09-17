Суд сохранил за компанией Маслякова права на товарный знак "Планета КВН"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам сохранил за компанией Александра Маслякова "АМИК" права на товарный знак "Планета КВН", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявление "Группа 7" оставить без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.

Всего было подано три иска - оспаривались общеизвестный бренд "КВН", а также товарные знаки "Планета КВН" и "The international union КВН". Последний из них суд ранее во вторник также сохранил за Масляковым, а решение по основному бренду вынесет, как ожидается, в конце сентября.

"Группа 7" имеет права на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", написанную в 1965 году, и сценарии игры "КВН", первый выпуск которой вышел в телеэфир в 1961 году.

Литературные произведения были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению истца, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам, что не связано с деятельностью "АМИК", которая приобрела права на него в 2010 году без согласия авторов книги и первых сценариев.

Как указывала юрист истца, передачу "КВН" показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации, мотивами, целями. Из-за цензуры, отметила юрист, трансляцию прекратили, но сама игра продолжалась. Представители Роспатента в свою очередь указывали, что Масляков более известен зрителям, чем авторы книги, и патент они выдали законно.