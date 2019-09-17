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РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

18:30 17.09.2019 (обновлено: 06:30 18.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники погранслужбы задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Ранее стало известно, что приморские пограничники обнаружили в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.
Экипаж одного из судов напал на осмотровую группу, три пограничника получили ранения.
В связи с инцидентом в МИД вызвали временного поверенного в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хёпа.
По информации корреспондента РИА Новости, дипломат находился на Смоленской площади более часа. Он отказался от комментариев как при приезде в МИД, так и при выходе из здания дипведомства.
Рыболовецкий траулер. Архивное фото
29 апреля 2018, 07:19РИА Новости
ФСБ намерена бороться с украинскими браконьерами в Азовском мореРыбаки, в том числе с Украины, продолжают вести промысел в прибрежных водах России, в результате чего в Азовском море гибнут дельфины, заявили в погрануправлении по Крыму.
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Задержание браконьеров из КНДРЯпонское мореФСБ РФКНДРБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Да, как же так, ведь еще 3 часа назад здесь же в первой новости куча штатных и засланных горлопанов вопила, как мы "облажались", как можем поделать только с "онижедетинамитинге" и проч.)
17 сентября, 18:35
Б2Борисыч 2019
36110011
"трое военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны" - нападавших под суд по всей строгости.
17 сентября, 18:36
Андрей Левицкий
4700002
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