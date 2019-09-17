Сотрудники ФСБ задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники погранслужбы задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее стало известно, что приморские пограничники обнаружили в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

Экипаж одного из судов напал на осмотровую группу, три пограничника получили ранения.

В связи с инцидентом в МИД вызвали временного поверенного в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хёпа.