В Курчатовском институте назвали причины успеха создания атомной бомбы СССР

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Создание Советским Союзом своего ядерного оружия в тяжелейших условиях первых послевоенных лет стало ярким примером правильного выбора государством своих приоритетов и организации совместной работы всех структур, связанных с атомным проектом, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Ковальчук выступил во вторник на круглом столе, посвященном истории взаимодействия ученых и разведчиков в атомном проекте СССР. Ковальчук рассказал, что для советского руководства в ходе Великой Отечественной войны было критически необходимым принять решение о создании отечественной атомной бомбы и надлежащим образом организовать работы в этой области.

"Это уникальный пример того, как государство правильно организует взаимодействие своих структур - разведки и фундаментальной науки", - сказал он.

По словам президента Курчатовского института, нацистская Германия, располагавшая всем необходимым для создания своей атомной бомбы, не смогла принять правильные организационные решения. "И у них ничего не получилось", - констатировал Ковальчук.

По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.

Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, власти уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала.

Сами разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании советского ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного оружия, поскольку они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.