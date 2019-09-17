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РИА Новости
Ядерные технологии

В Курчатовском институте назвали причины успеха создания атомной бомбы СССР

18:22 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Директор Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Создание Советским Союзом своего ядерного оружия в тяжелейших условиях первых послевоенных лет стало ярким примером правильного выбора государством своих приоритетов и организации совместной работы всех структур, связанных с атомным проектом, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ковальчук выступил во вторник на круглом столе, посвященном истории взаимодействия ученых и разведчиков в атомном проекте СССР. Ковальчук рассказал, что для советского руководства в ходе Великой Отечественной войны было критически необходимым принять решение о создании отечественной атомной бомбы и надлежащим образом организовать работы в этой области.
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"Это уникальный пример того, как государство правильно организует взаимодействие своих структур - разведки и фундаментальной науки", - сказал он.
По словам президента Курчатовского института, нацистская Германия, располагавшая всем необходимым для создания своей атомной бомбы, не смогла принять правильные организационные решения. "И у них ничего не получилось", - констатировал Ковальчук.
По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.
Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, власти уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала.
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Сами разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании советского ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного оружия, поскольку они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.
Добыча Москвой информации по американским атомным разработкам считается историками спецслужб едва ли не самой великой из известных разведывательных операций в мировой истории. По прошествии многих лет звания Героев России удостоились ветераны внешней разведки Леонид Квасников, Владимир Барковский, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Леонтина и Моррис Коэны и военные разведчики Артур Адамс, Ян Черняк, Жорж Коваль.
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Ядерные технологииКурчатовский институтМихаил КовальчукРоссияСССРСШАБезопасностьВ мире
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