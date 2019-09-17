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РИА Новости

Нетаньяху дал интервью в день выборов, несмотря на законодательный запрет

18:22 17.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на законодательный запрет, продолжает давать интервью СМИ в день выборов, а также призывает в Twitter сторонников голосовать.
Согласно израильскому законодательству, предвыборная агитация по радио и телевидению должна быть завершена в 19.00 в день, предшествующий выборам. Тем не менее в день выборов Нетаньяху дал интервью радиостанции "Коль Хай". Действующий премьер также проводит прямые трансляции в Facebook и активно публикует сообщения в Twitter, призывая сторонников голосовать.
"Правые избиратели, вы сошли с ума? Выходите сейчас голосовать за "Ликуд", чтобы остановить левое правительство с арабскими партиями", - говорится в одном из сообщений главы правительства.
Такой же прием, который получил название "гевалт-кампания" (от "гевалт" (идиш) – шум, галдеж), Нетаньяху использовал для мобилизации сторонников на выборах в апреле этого года и четыре года назад.
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Кроме того, издание Times of Israel сообщило, что администрация Facebook временно приостановила функционирование чат-бота страницы Нетаньяху за публикацию данных по голосованию, что незаконно в день выборов. Однако позднее работа чат-бота была восстановлена, после того как в партии "Ликуд" обещали не нарушать законодательство.
Досрочные выборы в кнессет 22-го созыва проходят в Израиле во вторник. Лидеры почти всех участвующих в выборах партий, а также действующие премьер-министр и президент страны, уже проголосовали в утренние часы.
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуFacebook, Inc.ИзраильВ мире
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