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РИА Новости

Аксенов выступил против переименования Крыма

18:20 17.09.2019 (обновлено: 21:03 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Дискуссию о переименовании Крыма нужно остановить, обсуждать этот вопрос должны историки, считает глава региона Сергей Аксенов.
"Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что в 2014 году в Российскую Федерацию вернулась Республика Крым, и именно это название следует сохранить.
"Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах", — добавил Аксенов.
Глава региона призвал изучать историю и помнить, как полуостров назывался в разные времена и эпохи. При этом нужно сконцентрироваться на сегодняшних задачах: "сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной".
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой присвоить Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида".
Кандидат в спикеры парламента Крыма Владимир Константинов назвал тему спекулятивной.
В свою очередь, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов отметил, что инициатива должна пройти широкое общественное обсуждение.
Впоследствии сам Шонус заявил РИА Новости, что общество пока не готово к переименованию.
Он отметил, что реакция на инициативу была "неоднозначной", а возвращение исторического названия — "это не тема завтрашнего дня".
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16 сентября, 22:40РИА Новости
Российские политики оценили предложение о новом названии Крыма
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Сергей Аксенов (политик)КрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Дела нужно делать в реальности, а не в виртуальном пространстве. Одна европейская страна с развитой демократией за 4 года была занята лишь переименованием городов и поселков, разрушив при этом экономику страны. Не надо следовать негативным примерам.
17 сентября, 18:23
sizif8
4500001
Правильный мужик и говорит правильно и делает все правильно. Нечего расходовать деньги налогоплательщиков на переименовывание и переписывания истории. Когда коту делать нечего, то он кое-что делает. Лучше дороги в Евпатории сделайте, а то одни ямы и канавы. Молодец мужик, все делает медленно, но правильно
17 сентября, 20:57
Андрей Б
4301002
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