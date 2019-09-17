Аксенов выступил против переименования Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Дискуссию о переименовании Крыма нужно остановить, обсуждать этот вопрос должны историки, считает глава региона Сергей Аксенов.

"Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Он напомнил, что в 2014 году в Российскую Федерацию вернулась Республика Крым, и именно это название следует сохранить.

"Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах", — добавил Аксенов.

Глава региона призвал изучать историю и помнить, как полуостров назывался в разные времена и эпохи. При этом нужно сконцентрироваться на сегодняшних задачах: "сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной".

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой присвоить Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида".

Кандидат в спикеры парламента Крыма Владимир Константинов назвал тему спекулятивной.

В свою очередь, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов отметил, что инициатива должна пройти широкое общественное обсуждение.

Впоследствии сам Шонус заявил РИА Новости, что общество пока не готово к переименованию.