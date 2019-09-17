Глава МЧС призвал уделять больше внимания предупреждающим мерам

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев по итогам анализа последних чрезвычайных ситуаций в России призвал больше внимания уделять предупреждающим мерам.

"Провели анализ последних ЧС, и этот анализ показал, что основные усилия и государственная система сосредоточены на ликвидации последствий. Мы считаем все-таки, что нужно предупреждение как в субъектах, так и в целом на государственном уровне. Все-таки заниматься предупреждением и превентивными мероприятиями", - сообщил Зиничев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в четырех пострадавших от паводка регионах ДФО - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области - были подтоплены 362 населенных пункта; пострадали около 3,4 тысячи домов, в которых проживают свыше 7,8 тысячи человек, а также 19,5 тысячи приусадебных участков.