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РИА Новости

Глава МЧС призвал уделять больше внимания предупреждающим мерам

18:17 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев по итогам анализа последних чрезвычайных ситуаций в России призвал больше внимания уделять предупреждающим мерам.
"Провели анализ последних ЧС, и этот анализ показал, что основные усилия и государственная система сосредоточены на ликвидации последствий. Мы считаем все-таки, что нужно предупреждение как в субъектах, так и в целом на государственном уровне. Все-таки заниматься предупреждением и превентивными мероприятиями", - сообщил Зиничев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке.
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Ранее сообщалось, что в четырех пострадавших от паводка регионах ДФО - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области - были подтоплены 362 населенных пункта; пострадали около 3,4 тысячи домов, в которых проживают свыше 7,8 тысячи человек, а также 19,5 тысячи приусадебных участков.
Также были подтоплены 106 социально значимых объектов, в том числе 70 мостов и 692 участка автодорог. Пострадали 658 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 9 тысяч личных подсобных хозяйств.
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Евгений ЗиничевМЧС РФРоссияОбщество
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