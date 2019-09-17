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РИА Новости

Эксперт прокомментировал создание общей спутниковой системы России и Китая

18:15 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реализация Россией и Китаем проекта по созданию совместной орбитальной группировки для предоставления доступа в интернет положит начало технологическому сотрудничеству двух стран в космосе на многие десятилетия вперед, отодвинув на задний план партнерство России с США и Европой, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР сообщил, что Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета. Аналогичными подобными системами, которые сейчас создаются в мире, являются группировки OneWeb и Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
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"Китай понимает, что во время торговой войны с США ему нужны сильные союзники, а сейчас партнерства связываются долгосрочными высокотехнологичными проектами, каким выступает создание спутниковой системы связи. Такой проект укрепит партнерство, поэтому Китай будет настаивать на реализации этого проекта, чтобы получить Россию в союзники", - сказал Ионин РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, российский рынок необходим Китаю для того, чтобы данная спутниковая система могла считаться международной и способной конкурировать с британской спутниковой системой OneWeb и американской Starlink. "Китай мог бы самостоятельно создать такую систему. Он располагает необходимыми техническими и экономическими ресурсами, может загрузить ее трафиком, но Пекин понимает, что для глобальной системы нужны глобальные партнеры", - полагает эксперт.
По его словам, создание единой спутниковой системы станет первым шагом к разделению планеты на два технологических блока на многие десятилетия вперед. "Следующими проектами сотрудничества станет совместное создание сверхтяжелой ракеты, совместная лунная программа. Мы становимся свидетелями поворотной точки для всей космической программы России. С этого момента не США и Европа, а Китай становится главным партнером России в космосе, как и на земле", - отметил эксперт.
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В июле 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что делегация Китая на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет - аналога OneWeb и Starlink. Речь шла о формировании многоуровневой спутниковой группировки связи.
Китай рассматривает возможность создания национальной спутниковой системы из около тысячи космических аппаратов, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите. России было предложено полноценное партнерство в проекте с принятием на себя половины затрат и создания 50% группировки. Российская сторона тогда не озвучила никакого ответа на поступившее предложение.
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Андрей ИонинКосмос - РИА НаукаКитайРоссия
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