В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдавия

Во вторник в прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идет. Сам Новосадюк отверг предъявленные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, нареканий к журналистской работе Новосадюка у руководства агентства нет, судя по сообщениям молдавской прокуратуры, претензии правоохранителей связаны с событиями 2014 года и банком Unibank, в котором он был соучредителем вместе с еще двумя десятками человек, включая бывшего президента страны Петра Лучинского.