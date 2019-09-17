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РИА Новости

В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдавия

18:11 17.09.2019
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© Sputnik / Владимир ПолушатовРуководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
© Sputnik / Владимир Полушатов
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Архивное фото
ВЕНА, 17 сен - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность расследованием в отношении главы Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка.
Во вторник в прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идет. Сам Новосадюк отверг предъявленные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
"Я обеспокоен началом расследования в отношении главы Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, которого сегодня задержали и допросили правоохранительные органы Молдавии. Собираю больше информации об обстоятельствах дела", - написал Дезир в Twitter.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, нареканий к журналистской работе Новосадюка у руководства агентства нет, судя по сообщениям молдавской прокуратуры, претензии правоохранителей связаны с событиями 2014 года и банком Unibank, в котором он был соучредителем вместе с еще двумя десятками человек, включая бывшего президента страны Петра Лучинского.
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Вчера, 16:22РИА Новости
В Sputnik Молдавия прокомментировали ситуацию с задержанием Новосадюка
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Арлем ДезирОБСЕSputnikПетр ЛучинскийМолдавияВ мире
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