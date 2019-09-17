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РИА Новости

СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове

18:07 17.09.2019
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© Фото : СК РФ по Саратовской области Место нападения насильника на врача в Саратове
Место нападения насильника на врача в Саратове
© Фото : СК РФ по Саратовской области
Место нападения насильника на врача в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Саратовской области во вторник опубликовало фотографии с места нападения насильника на врача, которая шла к пациенту в Саратове.
Фотоматериалы опубликованы на официальном сайте управления. На снимках сотрудник СК проводит осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники. На фото запечатлен участок, который с одной стороны огорожен железным забором, а с другой стороны достаточно плотно усажен деревьями и кустарниками. Вблизи места преступления не видно никаких натоптанных тропинок.
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По данным следствия, около 17.30 (16.30 мск) в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Следователи во вторник задержали по подозрению в изнасиловании 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр.
Ранее представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказал РИА Новости, что жертва преступления госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Он назвал это преступление вопиющим.
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