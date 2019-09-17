Правительство России и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ, сообщил сайт МИД РФ.
"Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и ЮНИСЕФ призван вывести сотрудничество России и фонда на стратегический уровень в приоритетных для России областях в контексте оказания содействия развитию государств-партнеров", - сообщил МИД РФ.
ЮНИСЕФ - ведущая организация системы ООН в области защиты и развития детей. Среди ключевых направлений работы фонда - охрана здоровья матери и ребенка, обеспечение развития детей в раннем возрасте, детское питание, образование, удовлетворение нужд матерей и детей в чрезвычайных ситуациях, возникающих в связи со стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами, эпидемиями.