Правительство России и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ, сообщил сайт МИД РФ.

"Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и ЮНИСЕФ призван вывести сотрудничество России и фонда на стратегический уровень в приоритетных для России областях в контексте оказания содействия развитию государств-партнеров", - сообщил МИД РФ.