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РИА Новости

Правительство России и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании

18:06 17.09.2019
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© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ, сообщил сайт МИД РФ.
"Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и ЮНИСЕФ призван вывести сотрудничество России и фонда на стратегический уровень в приоритетных для России областях в контексте оказания содействия развитию государств-партнеров", - сообщил МИД РФ.
ЮНИСЕФ - ведущая организация системы ООН в области защиты и развития детей. Среди ключевых направлений работы фонда - охрана здоровья матери и ребенка, обеспечение развития детей в раннем возрасте, детское питание, образование, удовлетворение нужд матерей и детей в чрезвычайных ситуациях, возникающих в связи со стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами, эпидемиями.
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