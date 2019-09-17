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РИА Новости

В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки

18:05 17.09.2019 (обновлено: 19:00 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник вневедомственной охраны
Сотрудник вневедомственной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 23-летней работницы автомойки, сообщило агентство "Москва".
По информации издания, в ночь на 16 сентября девушка возвращалась домой с работы вместе со своей 32-летней коллегой. Мужчины отняли у девушки газовый баллончик и предприняли в отношении пострадавшей насильственные действия сексуального характера. У ее коллеги также похитили 50 рублей.
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На следующий день полиция задержала двух подозреваемых. Против них возбуждено уголовное дело.
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