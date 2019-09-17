В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 23-летней работницы автомойки, сообщило агентство "Москва".
По информации издания, в ночь на 16 сентября девушка возвращалась домой с работы вместе со своей 32-летней коллегой. Мужчины отняли у девушки газовый баллончик и предприняли в отношении пострадавшей насильственные действия сексуального характера. У ее коллеги также похитили 50 рублей.
На следующий день полиция задержала двух подозреваемых. Против них возбуждено уголовное дело.