Вашингтон заявил о готовности обсуждать ослабление санкций против Минска

МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Белоруссии в сфере прав человека и демократии, заявил во вторник замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

"При достижении прогресса (в сфере прав человека и демократии - ред.) мы можем обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций и углублению нашего сотрудничества", - сказал Хейл журналистам по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы приветствуем расширение сотрудничества по вопросам нераспространения (оружия - ред.), безопасности на границах, экономического сотрудничества и обмен информацией в сфере общей безопасности", - добавил замгоссекретаря.

По его словам, США рассчитывают, что предстоящие парламентские и президентские выборы в 2019 и 2020 годах в Белоруссии дадут возможность устранить сохраняющуюся обеспокоенность по вопросам, касающимся прав человека и демократии.

"Белоруссия - это страна с богатой историей, активными талантливыми людьми и невероятным потенциалом. И мы надеемся на расширение сотрудничества и работу с белорусским правительством и народом для использования всего потенциала наших двусторонних отношений", - резюмировал заместитель госсекретаря США.