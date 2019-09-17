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РИА Новости

Вашингтон заявил о готовности обсуждать ослабление санкций против Минска

18:03 17.09.2019 (обновлено: 19:07 17.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл
© РИА Новости / Стрингер
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл. Архивное фото
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Белоруссии в сфере прав человека и демократии, заявил во вторник замгоссекретаря США Дэвид Хейл.
"При достижении прогресса (в сфере прав человека и демократии - ред.) мы можем обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций и углублению нашего сотрудничества", - сказал Хейл журналистам по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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"Мы приветствуем расширение сотрудничества по вопросам нераспространения (оружия - ред.), безопасности на границах, экономического сотрудничества и обмен информацией в сфере общей безопасности", - добавил замгоссекретаря.
По его словам, США рассчитывают, что предстоящие парламентские и президентские выборы в 2019 и 2020 годах в Белоруссии дадут возможность устранить сохраняющуюся обеспокоенность по вопросам, касающимся прав человека и демократии.
"Белоруссия - это страна с богатой историей, активными талантливыми людьми и невероятным потенциалом. И мы надеемся на расширение сотрудничества и работу с белорусским правительством и народом для использования всего потенциала наших двусторонних отношений", - резюмировал заместитель госсекретаря США.
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В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.
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МинскБелоруссияСШАВ мире
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