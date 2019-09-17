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РИА Новости

В Москве пройдет бизнес-конференция "День Бренда 2019"

18:03 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 17 сен - ООО "А.А.И." / СМИ о рекламе и маркетинге AdIndex.ru. Восьмого октября в московском Цифровом деловом пространстве состоится ключевая бизнес-конференция осени — "День Бренда 2019", посвященная актуальным вопросам в сфере маркетинга и рекламы.
Ключевая тема конференции: "Стагнация как рывок?".
На конференции эксперты и участники рынка обсудят замедление роста российского рекламного рынка и что делать индустрии, чтобы совершить качественный рывок, какие для этого имеются возможности, какую роль в этом сыграют технологии и управленческие решения.
"День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог первых лиц компаний-производителей, топ-менеджеров российских рекламных агентств и международных коммуникационных холдингов, экспертов в области высоких технологий и масс-медиа.
Программа мероприятия:
Открывающая сессия | Стагнация как рывок?
Открывающая "День Бренда" сессия даст старт обсуждению проблемы трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли. Представители "Русбренда", НРА, Mediascope и крупнейших компаний-рекламодателей также рассмотрят вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений. Ключевой вопрос дискуссии: что делать брендам, чтобы совершить рывок, и как его сделать?
Бенчмарки и агенты влияния 2019
На секции маркетологи и ведущие специалисты в области рекламы представят лучшие кейсы, посвященные технологическим, креативным и продуктовым решениям, представят аналитику и тренды в сегменте российских маркетинговых коммуникаций и построения брендов.
Advertising Discussions Day
Маркетологи и представители агентской отрасли обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием и эффективностью маркетинга и рекламы.
Brand & Advertising Day
Секция с докладами об эффективности и технологичности маркетинговых коммуникаций от маркетологов и представителей крупнейших игроков агентской отрасли.
Мероприятие является закрытым, каждая заявка на участие рассматривается модератором отдельно. Преимущественное право посетить мероприятие имеют представители компаний-членов Ассоциации "Русбренд", а также топ-менеджеры и представители маркетинга компаний-рекламодателей.
Все подробности на официальном сайте конференции.
Дата проведения: 8 октября 2019 года
Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП)
По вопросам аккредитации СМИ
Тел.: +7 (495) 737-08-45
Как прошел "День Бренда 2018. Время, вперед!" — смотрите в спецпроекте
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