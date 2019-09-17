"ВКонтакте" разрешила сообществам скрывать список подписчиков

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) разрешила сообществам скрывать список подписчиков, чтобы защититься от недобросовестных конкурентов и от возможных преследований за убеждения, говорится в сообщении ВК.

В нем отмечается, что при включенной настройке, скрывающей список подписчиков, пользователи будут видеть среди вступивших в сообщество только своих друзей, а также общее количество участников. Сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика.

"Нововведение поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентов, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки. Для нишевых авторов и организаторов мероприятий возможность скрыть подписчиков станет полезным инструментом, чтобы уберечь их от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения", - поясняется в сообщении.