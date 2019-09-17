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РИА Новости

"ВКонтакте" разрешила сообществам скрывать список подписчиков

18:00 17.09.2019
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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) разрешила сообществам скрывать список подписчиков, чтобы защититься от недобросовестных конкурентов и от возможных преследований за убеждения, говорится в сообщении ВК.
В нем отмечается, что при включенной настройке, скрывающей список подписчиков, пользователи будут видеть среди вступивших в сообщество только своих друзей, а также общее количество участников. Сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика.
"Нововведение поможет представителям бизнеса защищать сообщества от недобросовестных конкурентов, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки. Для нишевых авторов и организаторов мероприятий возможность скрыть подписчиков станет полезным инструментом, чтобы уберечь их от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения", - поясняется в сообщении.
В нем отмечается, что полный список вступивших останется доступен только для модераторов, редакторов и администраторов сообщества. При этом если участники страницы скрыты, на них по-прежнему можно настроить таргетированную рекламу, ведь информация в этом случае обезличена.
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