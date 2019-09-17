Религиовед назвал ликвидацию муфтията Ингушетии печальным прецедентом

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ликвидация Верховным судом Ингушетии муфтията республики является печальным прецедентом, неясно, почему нельзя было ограничиться устранением выявленных нарушений в работе религиозной организации, заявил во вторник РИА Новости религиовед Роман Силантьев.

Ранее Верховный суд Ингушетии ликвидировал централизованную религиозную организацию "Духовный центр мусульман Республики Ингушетия" и исключил ее из реестра юридических лиц. На сайте суда сообщается, что разбирательство велось по иску управления министерства юстиции РФ по Ингушетии. На страницах Духовного центра в социальных сетях сообщается, что решение суда о ликвидации муфтията будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

"Это печальный прецедент. У нас, конечно, были случаи ликвидации централизованных организаций – их в России великая масса, около 400, но это все-таки единственная мусульманская централизованная организация в республике. Это полноценный муфтият, один из крупнейших в России", - сказал Силантьев.

Он напомнил, что история Духовного центра мусульман (ДЦМ) восходит еще к 1989 году, и в этом году он мог бы отмечать 30-летие. В ведении ДЦМ находилось около 200 мечетей в Ингушетии, муфтият располагал собственными учебными заведениями, в том числе двумя высшими. Эксперт задался вопросом, почему нельзя было сделать так, чтобы устранить выявленные нарушения в деятельности муфтията, не доводя до его ликвидации.

Силантьев предположил, что данное решение может быть следствием имевшихся разногласий между прежними муфтием региона Исой Хамхоевым и экс-главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, который был недоволен деятельностью Хамхоева. При этом Евкуров с июня этого года уже больше не возглавляет республику, а в ДЦМ в июле сменился муфтий, и конфликт между властями и муфтиятом, по мнению эксперта, должен был быть уже исчерпан "ввиду оставления своих должностей его главными участниками".

"Если у правоохранителей были претензии к лидеру муфтията, надо было эти претензии ему адресовать, а не уничтожать целую организацию. Я считаю, что это неправильно, и надеюсь, что все-таки у нас вышестоящие инстанции отменят это решение, потому что к стабилизации ситуации это не приведет", - отметил собеседник агентства.

Говоря о заслугах ДЦМ, Силантьев напомнил, что, например, стоявший у истоков создания этой организации муфтий Магомед Албогачиев в свое время выступил инициатором создания "Координационного центра мусульман Северного Кавказа" (КЦМСК), одной из ведущих мусульманских организаций страны. "У них были большие заслуги в деле борьбы с ваххабизмом, и обидно, что так ее история завершается", - резюмировал он.