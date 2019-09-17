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РИА Новости

В Израиле явка на выборах в кнессет на 16.00 превысила 40%

17:57 17.09.2019
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© AFP 2019 / Jack GuezОчередь возле избирательного участка во время парламентских выборов в Израиле
Очередь возле избирательного участка во время парламентских выборов в Израиле
© AFP 2019 / Jack Guez
Очередь возле избирательного участка во время парламентских выборов в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Явка избирателей на парламентских выборах в Израиле по состоянию на 16 часов составила 44,3%, сообщил ЦИК страны.
Активность избирателей выше по сравнению с выборами в апреле 2019 года - тогда к этому времени проголосовали 42,8%.
Кнессет. Архивное фото
Вчера, 04:17РИА Новости
Процедура выборов в парламент Израиля
Досрочные выборы в кнессет 22-го созыва проходят в Израиле во вторник. Лидеры почти всех участвующий в выборах партий, а также действующие премьер-министр и президент страны, уже проголосовали в утренние часы.
День голосования объявлен в Израиле выходным. Закрыты школы и детские сады. Зато общественный транспорт, включая электропоезда, работает бесплатно. В целях безопасности в день выборов армия блокировала палестинские территории Западного берега реки Иордан и закрыла КПП на границе с сектором Газа. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Избирательные участки охраняют около 20 тысяч полицейских и служащих пограничной полиции. Часть представителей служб безопасности в местах массового скопления людей работает в штатском.
Голосование продлится до 22.00. В небольших городах и поселках избирательные участки закроются чуть раньше - в 20.00. Сразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы первые exit poll, а члены избирательных комиссий вручную начнут подсчет голосов.
Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019
Вчера, 15:12РИА Новости
Явка на выборах в кнессет может решить судьбу страны, считают израильтяне
В кнессет 22 созыва баллотируются 29 партийных списков. Чтобы пройти в парламент, им необходимо преодолеть электоральный барьер в 3,5% голосов. По итогам выборов будет назначен премьер-министр и сформировано коалиционное правительство, для чего победившей партии необходимо заручиться поддержкой большинства в парламенте – как минимум 61 депутата в 120-местном кнессете.
Главными конкурентами правящей партии "Ликуд" и ее лидера Биньямина Нетаньяху, как и на прошлых выборах, считается блок "Кахоль-Лаван" ("бело-голубые" в переводе с иврита - по цветам израильского флага), возглавляемый бывшим начальником генштаба израильской армии Бени Ганцем.
Впервые в истории Израиля досрочные выборы проводятся менее чем через полгода после предыдущих. По итогам голосования 9 апреля 2019 года партия "Ликуд", набравшая наибольшая число мандатов, так и не смогла сформировать коалицию парламентского большинства и добилась роспуска законодательного органа.
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