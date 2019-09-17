"Шпионский" скандал не повлияет на отношения с Болгарией, считает Мантуров

ВАРНА (БОЛГАРИЯ), 17 сен – РИА Новости. "Шпионский" скандал между Россией и Болгарией не повлияет на отношения стран, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за "шпионаж" в пользу РФ. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и скандал вокруг Малинова. Премьер отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена задержанием Малинова, а работа НПО "Русофилы" направлена на развитие связей двух стран.

"Скандал был не в России, а в Болгарии, мы его не обсуждали. Думаю, болгарская сторона хорошо понимает ситуацию. Это не повлияет на наши дружеские и деловые отношения. Надеюсь, что любящие Россию и русский язык обвинения в шпионаже не получат", - сказал Мантуров.