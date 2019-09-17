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РИА Новости

"Шпионский" скандал не повлияет на отношения с Болгарией, считает Мантуров

17:55 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ВАРНА (БОЛГАРИЯ), 17 сен – РИА Новости. "Шпионский" скандал между Россией и Болгарией не повлияет на отношения стран, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за "шпионаж" в пользу РФ. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и скандал вокруг Малинова. Премьер отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена задержанием Малинова, а работа НПО "Русофилы" направлена на развитие связей двух стран.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
11 сентября, 15:53РИА Новости
Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал
"Скандал был не в России, а в Болгарии, мы его не обсуждали. Думаю, болгарская сторона хорошо понимает ситуацию. Это не повлияет на наши дружеские и деловые отношения. Надеюсь, что любящие Россию и русский язык обвинения в шпионаже не получат", - сказал Мантуров.
По словам сопредседателя российско-болгарской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, главное доказательство, что на отношения двух стран скандалы влияния не оказывают, это успешное проведение МПК.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
10 сентября, 11:23РИА Новости
Косачев обеспокоен задержаниями в Болгарии сторонников дружбы с Россией
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