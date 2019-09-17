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РИА Новости
Туризм

В Непале вертолеты с туристами совершили аварийные посадки из-за непогоды

17:58 17.09.2019
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© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian BallingerАльпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал
Альпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал
© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian Ballinger
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Из-за непогоды по меньшей мере девять вертолетов с иностранными туристами были вынуждены совершить аварийные посадки в районах, расположенных вблизи долины Катманду в Непале, сообщает местная газета Kathmandu Post со ссылкой на представителя местной ассоциации авиаперевозчиков.
Ранее сообщалось, что около 300 пассажиров уже четыре дня не могут вылететь из аэропорта в городе Лукла на востоке Непала из-за непогоды.
По словам представителя ассоциации, девять вертолетов следовали из аэропорта города Лукла в сторону Катманду, но были вынуждены по пути совершить аварийные посадки в связи с отсутствием видимости из-за густого тумана. Он уточнил, что вертолеты перевозили иностранных туристов, находившихся в Лукле с субботы.
Он добавил, что четыре вертолета сели в районе Каврепаланчок, остальные пять - в районах Роси Хола, Дулихель, Рамечхап, Синдхули и Солукхумбу.
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