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РИА Новости
Туризм

В Непале из-за непогоды застряли триста туристов, направляющихся на Эверест

14:48 17.09.2019
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© Fotolia / filtvВид на Эверест
Вид на Эверест
© Fotolia / filtv
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Около 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта в городе Лукла на востоке Непала из-за непогоды, сообщила во вторник газета Himalayan Times.
Лукла - перевалочный пункт для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста.
"Полеты не осуществляются с пятницы, поскольку густой туман затрудняет видимость почти каждый день. Из-за этого около 300 пассажиров застряли в аэропорту на четыре дня", - заявил старший оператор управления воздушным движением Рохит Карн (Rohit Karn). В пятницу все прилеты и вылеты отменили, но в субботу пять рейсов было выполнено. После этого полеты прекратились. На пятницу было запланировано 20 рейсов, на субботу - 25, на воскресенье - 30.
По словам Карна, около 35-40 вылетов и прилетов в день запланированы на текущую неделю. "Поскольку начался туристический сезон, авиакомпании объявили об увеличении количества рейсов с этой недели. Но плохая погода повлияла на полеты", - сказал он. Карн подчеркнул, что туристы ежегодно сталкиваются с трудностями из-за непредсказуемой погоды в регионе Лукла.
Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной на Земле. Ее высота - 8848 метров над уровнем моря.
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