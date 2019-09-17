В Непале из-за непогоды застряли триста туристов, направляющихся на Эверест

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Около 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта в городе Лукла на востоке Непала из-за непогоды, сообщила во вторник газета Himalayan Times.

Лукла - перевалочный пункт для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста.

"Полеты не осуществляются с пятницы, поскольку густой туман затрудняет видимость почти каждый день. Из-за этого около 300 пассажиров застряли в аэропорту на четыре дня", - заявил старший оператор управления воздушным движением Рохит Карн (Rohit Karn). В пятницу все прилеты и вылеты отменили, но в субботу пять рейсов было выполнено. После этого полеты прекратились. На пятницу было запланировано 20 рейсов, на субботу - 25, на воскресенье - 30.

По словам Карна, около 35-40 вылетов и прилетов в день запланированы на текущую неделю. "Поскольку начался туристический сезон, авиакомпании объявили об увеличении количества рейсов с этой недели. Но плохая погода повлияла на полеты", - сказал он. Карн подчеркнул, что туристы ежегодно сталкиваются с трудностями из-за непредсказуемой погоды в регионе Лукла.