В Сенегале лодка опрокинулась во время экскурсионной прогулки, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате несчастного случая с опрокинувшейся лодкой в Сенегале, сообщает местное издание Press Afrik.
Лодка шла по экскурсионному маршруту на Мадленские острова, популярному как среди туристов, приезжающих в Дакар, так и среди местных жителей. Судно перевернулось на обратном пути поздно вечером в понедельник.
По данным газеты, на лодке находились 24 гражданина Сенегала, шесть французов, два немца, два шведа и три жителя Гвинеи-Бисау. Национальность погибших в настоящий момент устанавливается. Причиной трагедии называют сильный ветер и дождь, начавшиеся в понедельник вечером.
В целях безопасности 35 выживших остались на ночь на ближайшем острове Сарпан. Отряды спасательной службы доставили пострадавшим еду и пледы. Сегодня утром спасатели доставили выживших на материк, где их встретили машины скорой помощи.