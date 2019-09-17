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РИА Новости

В Сенегале лодка опрокинулась во время экскурсионной прогулки, сообщили СМИ

17:51 17.09.2019 (обновлено: 17:53 17.09.2019)
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© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате несчастного случая с опрокинувшейся лодкой в Сенегале, сообщает местное издание Press Afrik.
Лодка шла по экскурсионному маршруту на Мадленские острова, популярному как среди туристов, приезжающих в Дакар, так и среди местных жителей. Судно перевернулось на обратном пути поздно вечером в понедельник.
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Вчера, 09:54РИА Новости
Число погибших при крушении лодки в Индии возросло до 24 человек
По данным газеты, на лодке находились 24 гражданина Сенегала, шесть французов, два немца, два шведа и три жителя Гвинеи-Бисау. Национальность погибших в настоящий момент устанавливается. Причиной трагедии называют сильный ветер и дождь, начавшиеся в понедельник вечером.
В целях безопасности 35 выживших остались на ночь на ближайшем острове Сарпан. Отряды спасательной службы доставили пострадавшим еду и пледы. Сегодня утром спасатели доставили выживших на материк, где их встретили машины скорой помощи.
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