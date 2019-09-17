В Сенегале лодка опрокинулась во время экскурсионной прогулки, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате несчастного случая с опрокинувшейся лодкой в Сенегале, сообщает местное издание Четыре человека погибли в результате несчастного случая с опрокинувшейся лодкой в Сенегале, сообщает местное издание Press Afrik

Лодка шла по экскурсионному маршруту на Мадленские острова, популярному как среди туристов, приезжающих в Дакар, так и среди местных жителей. Судно перевернулось на обратном пути поздно вечером в понедельник.

По данным газеты, на лодке находились 24 гражданина Сенегала, шесть французов, два немца, два шведа и три жителя Гвинеи-Бисау. Национальность погибших в настоящий момент устанавливается. Причиной трагедии называют сильный ветер и дождь, начавшиеся в понедельник вечером.