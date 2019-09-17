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РИА Новости

Россия обеспокоена наступательным характером учений НАТО в Грузии

17:50 17.09.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПосол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. Архивное фото
СУХУМ, 17 сен - РИА Новости. Россию волнует, что военные учения в Грузии с участием НАТО приобретают наступательный характер, заявил во вторник посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин.
Летом в Грузии прошли очередные многонациональные военные учения Agile Spirit 2019. Учения организованы совместно с европейским командованием США, в них приняли участие более 3 тысяч военнослужащих из стран-членов и партнеров НАТО.
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"Нас волнует, что с каждым годом в этих учениях принимает все большее количество стран, и они приобретают все более наступательный характер. Естественно, это не может не волновать Российскую Федерацию, и в своих контактах с грузинской стороной, в частности в ходе Женевских дискуссий, мы привлекаем внимание всех партнеров к этой проблеме", - сказал посол на брифинге в пресс-центре Sputnik Абхазия.
При этом Двинянин отметил, что, кроме тесного сотрудничества Грузии с НАТО, развивается тесное сотрудничество в сфере обороны и безопасности между Тбилиси и Вашингтоном на двухсторонней основе: например, готовится новое соглашение, которое предусматривает размещение американских инструкторов на территории Грузии.
"В районе Вазиани строится крупный военный аэропорт, так называемый, военный аэродром подскока, что, естественно, вызывает большие опасения. Поэтому повторю, нам приятно, что в сфере обороны и безопасности у нас заключены крайне серьезные и прочные соглашения, которые позволяют двум государствам - Российской Федерации и республике Абхазия - совместно дать отпор любому врагу", - добавил Двинянин.
Посол отметил также "успешную" реализацию соглашения об охране внешних границ Абхазии пограничной службой ФСБ. "Граница республики Абхазии и Грузии по-прежнему остается хрупкой и требует пристального внимания", - подчеркнул Двинянин.
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Алексей ДвинянинSputnikНАТОАбхазияРоссияГрузияБезопасностьВ мире
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