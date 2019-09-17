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РИА Новости

Во второй тур выборов президента Туниса прошли два кандидата

17:49 17.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиНа избирательном участке в Тунисе
На избирательном участке в Тунисе
© РИА Новости / Надим Зуауи
На избирательном участке в Тунисе. Архивное фото
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Во второй тур президентских выборов в Тунисе прошли Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и Набиль Каруи, набравший 15,58%, сообщили во вторник в избирательной комиссии страны.
"В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, будет организован второй тур", - сообщил представитель избиркома. По его словам, дата второго этапа голосования, в ходе которого определится будущий глава Туниса, будет назначена после окончательного утверждения результатов первого тура.
Третье место с 12,9% занял представитель влиятельной исламской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаф Муру. Представители действующих властей - экс-премьер и бывший глава минобороны - во второй тур не прошли.
В минувшее воскресенье в Тунисе прошел первый тур президентских выборов. Ранее сообщалось, что второй тур должен быть организован до 13 октября.
Каис Саид, профессор конституционного права, баллотируется как независимый кандидат. Бизнесмен Набиль Каруи известен тем, что не смог провести избирательную кампанию, поскольку попал в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях.
Избирательный участок в Тунисе
16 сентября, 21:46РИА Новости
Эксперт прокомментировал первый тур выборов в Тунисе
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