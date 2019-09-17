Во второй тур выборов президента Туниса прошли два кандидата

КАИР, 17 сен - РИА Новости. Во второй тур президентских выборов в Тунисе прошли Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и Набиль Каруи, набравший 15,58%, сообщили во вторник в избирательной комиссии страны.

"В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, будет организован второй тур", - сообщил представитель избиркома. По его словам, дата второго этапа голосования, в ходе которого определится будущий глава Туниса, будет назначена после окончательного утверждения результатов первого тура.

Третье место с 12,9% занял представитель влиятельной исламской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаф Муру. Представители действующих властей - экс-премьер и бывший глава минобороны - во второй тур не прошли.

В минувшее воскресенье в Тунисе прошел первый тур президентских выборов. Ранее сообщалось, что второй тур должен быть организован до 13 октября.