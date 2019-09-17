Пострадавшим от паводка в ЕАО и Хабаровском крае выделят 331 млн рублей

Президент России Владимир Путин в кризисном центре МЧС проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в кризисном центре МЧС проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Правительство РФ может выделить из резервного фонда для помощи пострадавшим от паводков в Еврейской автономной области 79 миллионов рублей и в Хабаровском крае 252 миллиона рублей, сообщил во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев.

"На основании обращений губернаторов Еврейской автономной области и Хабаровского края в целях оказания финансовой помощи гражданам сегодня, 17 сентября, внесены в правительство проекты распоряжений о выделении из резервного фонда Еврейской автономной области до 79 миллионов рублей и Хабаровскому краю до 252 миллионов рублей", - сказал Зиничев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке.

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Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.