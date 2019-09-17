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РИА Новости

Минторг Сербии отверг обвинения в поставках оружия в Йемен

17:43 17.09.2019
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CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of ParliamentНациональный парламент Сербии
Национальный парламент Сербии
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of Parliament
Национальный парламент Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Министерство торговли Сербии официально отвергло обвинения в поставках оружия в Йемен и другие государства под санкциями.
Ранее бывший глава МИД и экс-председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич заявил, что по его данным, отец министра внутренних дел Небойши Стефановича, владелец фирмы Junajted BG, Бранко Стефанович "поставляет сербское оружие в Йемен".
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В понедельник министерство обороны Сербии заявило, что государственное оборонное предприятие "Крушик" не поставляет оружие и военное оборудование в Йемен.
"Минторг сообщает, что ни одно разрешение на экспорт оружия, военного оборудования, продукции двойного назначения в Йемен не было выдано, как и на поставки в любую другую страну под санкциями международного сообщества", - сообщило ведомство.
Отмечается, что вся информация о разрешениях на экспорт оружия публикуется на сайте сербского министерства. Минторг при этом подчеркнул, что власти Сербии не могут нести ответственность за то, продаст ли покупатель оружие дальше.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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Вук ЕремичЙеменСербияВ мире
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