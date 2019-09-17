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РИА Новости

Световозвращающая краска против "зомби" на дорогах

17:42 17.09.2019 (обновлено: 17:43 17.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРаботы по нанесению дорожной разметки
Работы по нанесению дорожной разметки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ессентуки стал первым российским городом, в котором решили промышленным способом наносить световозвращающей краской предупреждающие надписи на асфальте перед пешеходными переходами.
Как сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России, такого рода региональная инициатива призвана уберечь от попадания под колеса автомобилей тех, кто имеет привычку вступать на проезжую часть, не отвлекаясь от гаджетов, с наушниками в ушах и капюшоном на голове. Именно для таких "зомби-пешеходов" на 15 переходах города-курорта, в основном вблизи образовательных организаций, специальной световозвращающей белой краской нанесут надписи и картинки, призывающие снять наушники, убедиться в безопасности, спешиться с велосипеда, убрать телефон и взять за руку ребенка.
Госавтоинспекция и администрация Ессентуков планируют в ближайшее время нанести подобные предупреждения вблизи школ и детских садов, а также по маршрутам следования туристов – курортная зона, курортный парк, центральная площадь.
Согласно данным официальной статистики аварийности Госавтоинспекции, за восемь месяцев 2019 года на российских дорогах произошли 5057 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, в которых погибли 98 и были ранены 5087 детей. При этом в 1992 случаях причиной ДТП становилась неосторожность самих маленьких участников дорожного движения, в результате чего погибли 43 ребенка, еще 1971 пострадал.
Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Архивное фото
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Зачастую причинами подобных ДТП становится слишком сильная увлеченность пешеходов гаджетами, отметил в эфире "Вести ФМ" автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто: "Они погружены в себя, в свой телефон, в музыку. Капюшон наголову – и ничего не видит и не слышит".
О необходимости введение запрета на пользование гаджетами для людей, переходящих дорогу, говорят во многих странах, однако до конкретных мер пока нигде не дошло. Возможно, первой страной, где такой запрет вскоре появится, станет Белоруссия.
"Сейчас готовится новая редакция ПДД. Там будет запрещено пешеходам отвлекаться на гаджеты во время пересечения дороги, - отметил главный редактор минской газеты "Автодайджест" Анатолий Шевченко. - По этому поводу уже высказалось Управление ГАИ Республики Беларусь. Необходимость изменения законодательства объясняется развитием технологий. Как объяснил представитель Управления ГАИ, нельзя будет пересекать дорогу в наушниках, в капюшоне, смотреть при этом в телефон, так как это отвлекает внимание пешехода".
Участники радиоэфира, впрочем, заметили, что администрировать такой запрет будет очень сложно, так что он, скорее, будет играть психологическую роль.
В России пока введение подобных ограничений не планируется. В Госавтоинспекции делают ставку не на запреты, а на воспитание сознательных пешеходов и водителей, привитие им навыков социальной культуры поведения на дороге, а также профилактические мероприятия и акции, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин.
Делается это в том числе и при помощи широкомасштабной социальной кампании "Однозначно", которую проводят совместно Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр "Движение без опасности" во всех федеральных округах страны в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В ходе кампании, в частности, рядом с пешеходными переходами устанавливаются стенды с призывом: "Не становись в один ряд с зомби!", обращенные к тем, кто слишком увлечен гаджетами и не обращает внимания на обстановку на дороге.
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Безопасная дорогаРоссия
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