Воронежская облдума рассказала о пользе сотрудничества с НВАЭС

ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Сотрудничество Воронежской области и Нововоронежской атомной станции позволяет улучшать качество жизни населения региона, заявил в ходе рабочей поездки в Нововоронеж председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Нетёсов посетил Нововоронежскую атомную станцию, ряд социальных объектов, принял участие в совещании с руководством НВАЭС, городского округа и представителями общественности.

"Нововоронеж – главный город-спутник Воронежа, а Нововоронежская АЭС – одно из ведущих предприятий российской экономики, на котором внедряются самые современные технологии, а также один из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Те 10 миллиардов налогов, которые вы отчисляете в областной бюджет, позволяют формировать доходную часть и работать над социально-экономическим развитием региона", – сказал председатель регионального парламента.

По его словам, Нововоронежская станция, которая в сентябре этого года отмечает 55-летие со дня создания, является ведущим предприятием в экономике региона и будет устойчиво лидировать по налогам в областной бюджет.

"Нововоронежская АЭС участвует в реализации соглашения в сотрудничестве с Воронежской областью как полноправный партнер. В нашей смете доходов-расходов предусмотрены средства на реализацию социальных программ и благотворительности", – сказал заместитель генерального директора — директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция", заместитель председателя комитета Воронежской областной думы по промышленности, инновациям и цифровому развитию Владимир Поваров.

Нетёсов поздравил коллектив станции с датой и вручил предприятию высшую награду регионального парламента – Почетную грамоту Воронежской областной думы за высокий профессионализм сотрудников, вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области, обеспечение экологической безопасности и в связи с 55-летием со дня образования.

В ходе визита Нетёсов побывал в учебно-тренировочном пункте НВАЭС, где ознакомился с опытом обучения персонала атомной станции и зарубежных специалистов. Председатель регионального парламента отметил высокое качество подготовки кадров и поинтересовался льготами, которые предоставляет станция сотрудникам.

"У нас на станции созданы уникальные стартовые условия для любого молодого специалиста, который окончил профильный вуз. Он имеет возможность получить жилье, заплатив минимальный взнос и низкий процент по ипотеке. Что касается качества подготовки кадров, то наша служба отбирает лучших студентов в различных вузах и приглашает на предприятие. Это залог того, что качество работы атомной станции и общий интеллектуальный уровень будет в Нововоронеже на высоком уровне", – пояснил Поваров.

Нетёсов также осмотрел первый в мире энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 (энергоблок №6 НВАЭС), посетил ряд социальных объектов, построенных при участии атомной станции в рамках соглашения, которое подписала Воронежская область и концерн "Росатом", побывал на ледовой арене, построенной с участием средств атомной станции.