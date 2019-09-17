Режиссер заявил, что у "Джокера" не будет продолжения

Режиссер решил разъяснить собственные комментарии по этому поводу, которые он сделал после появления в СМИ информации о том, что они с Хоакином Фениксом думают о сиквеле.

Филлипс подчеркнул, что его слова о возможном продолжении были вырваны из контекста, и точной цитатой можно считать только: "Я сделаю все, что захочет Хоакин". От этих слов он не отказывается, но настаивает на том, что у картины не будет продолжения.