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РИА Новости
Культура

Режиссер заявил, что у "Джокера" не будет продолжения

20:01 17.09.2019
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Тодд Филлипс рассказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, что у фильма "Джокер" не будет продолжения, сообщает портал IGN.
Режиссер решил разъяснить собственные комментарии по этому поводу, которые он сделал после появления в СМИ информации о том, что они с Хоакином Фениксом думают о сиквеле.
Филлипс подчеркнул, что его слова о возможном продолжении были вырваны из контекста, и точной цитатой можно считать только: "Я сделаю все, что захочет Хоакин". От этих слов он не отказывается, но настаивает на том, что у картины не будет продолжения.
"Мы позиционировали этот фильм как единственный в своем роде, так оно и будет", - заключил режиссер.
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
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