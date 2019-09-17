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РИА Новости

Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%

17:36 17.09.2019 (обновлено: 18:36 17.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть резко упали во вторник вечером, Brent - на 6,3%, WTI - на 5,3% после сообщения о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти быстрее, чем ожидалось, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,68%, до 65,1 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 5,01%, до 59,53 доллара за баррель.
Инвесторы отыгрывают сообщение агентства Рейтер со ссылкой на источники из Саудовской Аравии о том, что королевство может восстановить добычу нефти после субботних атак на ее нефтяные объекты в течение 2-3 недель. По данным источников, Саудовская Аравия уже восстановила почти 70% от выбывших в результате атаки дронов 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки.
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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