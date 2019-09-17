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РИА Новости

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в МИД

17:19 17.09.2019 (обновлено: 18:37 17.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хёп прибыл в МИД РФ, куда ранее был вызван в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун в Японском море, сообщает корреспондент РИА Новости.
Дипломат прибыл к зданию министерства около 17.10, комментариев прессе он давать не стал.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что трое военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Инцидент произошел, когда приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана, экипаж второй (более 45 человек) совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы. Российские военные получили ранения различной степени тяжести.
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Задержание браконьеров из КНДРМИД РФКНДРРоссияБезопасностьВ мире
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