В аэропорту имени Циолковского пройдет выставка об истории космонавтики

КАЛУГА, 17 сен - РИА Новости. Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского организует экспозиции в терминалах аэропорта в Калуге, которому было присвоено имя выдающегося ученого, сообщило правительство Калужской области.

Президент России Владимир Путин 31 мая присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам. Аэропорт Калуги получил имя основоположника современной космонавтики Константина Циолковского, жившего и работавшего в этом городе с 1892 года до своей смерти в 1935 году. Имя Циолковского было выбрано по итогам голосования на всероссийском проекте "Великие имена России", который был призван дополнить официальные наименования российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

Ранее калужские власти сообщали, что в регионе начата работа по внедрению имени Циолковского в визуальный образ аэропорта, в частности, изображение ученого появилось на посадочных талонах калужского аэропорта.

Под председательством заместителя губернатора Геннадия Новосельцева 17 сентября состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта "Великие имена России" на территории региона.

"Участники рабочей группы рассмотрели предложения разработчиков логотипа, фирменного стиля с привязкой к имени К. Э. Циолковского АО "Международный аэропорт "Калуга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выбрать лучший вариант предстоит жителям региона: на сайте активныйкалужанин.рф с 23 сентября по 6 октября состоится голосование.