Стартовал прием заявок на юбилейную Патриаршую литературную премию

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Прием заявок на ежегодную Патриаршую литературную премию открыт и продлится до 1 марта 2020 года, заявил во вторник председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

"Уже можно подавать заявки: 15 сентября открылся юбилейный, 10-й сезон Патриаршей литературной премии. Прием заявок открыт до 1 марта, и в мае, к празднику Кирилла и Мефодия, будет оглашен список победителей", - заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" митрополит Калужский и Боровский Климент.

Владыка напомнил, что премию дают за совокупность трудов, но и сама жизнь соискателя должна способствовать утверждению духовно-нравственных ценностей. "Чтобы написать хорошую книгу, нужно для начала внутри самому быть хорошим", - заметил он.

Он также отметил уникальность патриаршей премии. "Ни одна Поместная православная церковь не имеет такой литературной премии. Мы не только вручаем премии, но и продолжаем работать с писателями номинантами и лауреатами премии. Поддерживаем даже тех, кто не стал лауреатом премии", - отметил владыка.

Он сообщил, что писатели ежемесячно выезжают в регионы России и ближнее зарубежье в рамках проекта "Радость слова", где проводят презентации работ участников премии.

Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Ежегодно награждают трех лауреатов. Денежное вознаграждение составляет 300 тысяч рублей. С 2019 претенденты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие лауреатами, получают из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы.

Среди лауреатов премии прошлых лет: прозаики Юрий Бондарев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Михаил Тарковский, поэты Владимир Костров и Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов. Писатели Виктор Лихоносов, Борис Екимов, Виктор Потанин.