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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Стартовал прием заявок на юбилейную Патриаршую литературную премию

17:16 17.09.2019 (обновлено: 17:17 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОткрытие 23 Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВВЦ
Открытие 23 Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВВЦ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Прием заявок на ежегодную Патриаршую литературную премию открыт и продлится до 1 марта 2020 года, заявил во вторник председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.
"Уже можно подавать заявки: 15 сентября открылся юбилейный, 10-й сезон Патриаршей литературной премии. Прием заявок открыт до 1 марта, и в мае, к празднику Кирилла и Мефодия, будет оглашен список победителей", - заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" митрополит Калужский и Боровский Климент.
Владыка напомнил, что премию дают за совокупность трудов, но и сама жизнь соискателя должна способствовать утверждению духовно-нравственных ценностей. "Чтобы написать хорошую книгу, нужно для начала внутри самому быть хорошим", - заметил он.
Он также отметил уникальность патриаршей премии. "Ни одна Поместная православная церковь не имеет такой литературной премии. Мы не только вручаем премии, но и продолжаем работать с писателями номинантами и лауреатами премии. Поддерживаем даже тех, кто не стал лауреатом премии", - отметил владыка.
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Он сообщил, что писатели ежемесячно выезжают в регионы России и ближнее зарубежье в рамках проекта "Радость слова", где проводят презентации работ участников премии.
Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Ежегодно награждают трех лауреатов. Денежное вознаграждение составляет 300 тысяч рублей. С 2019 претенденты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие лауреатами, получают из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы.
Среди лауреатов премии прошлых лет: прозаики Юрий Бондарев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Михаил Тарковский, поэты Владимир Костров и Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов. Писатели Виктор Лихоносов, Борис Екимов, Виктор Потанин.
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент
1 июня 2015, 13:00РИА Новости
Митрополит Климент: телевидение формирует из человека гедонистаО лауреатах Патриаршей литературной премии 2015 года, своих литературных предпочтениях и отношениях Русской православной церкви с писательским миром рассказал в интервью РИА Новости член Высшего церковного совета РПЦ, председатель Издательского совета, доктор исторических наук, митрополит Калужский и Боровский Климент.
Кроме патриаршей литературной премии в этом году издательский совет Русской православной церкви и Союз писателей России объявили конкурс на литературную премию "Новая библиотека" среди опубликованных работ в трех новых номинациях. Среди них: премия имени Достоевского – за выдающиеся литературное произведение в жанре романа или биографии, имени Аксакова – за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет), имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни. В отличие от Патриаршей литературной премии, конкурс "Новая библиотека" посвящен отдельным произведениям.
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Религия и мировоззрениерелигия
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