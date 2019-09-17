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РИА Новости

Египет призвал установить ответственных за атаку на саудовские НПЗ

17:12 17.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил о поддержке Саудовской Аравии перед лицом возникших угроз и призвал международное сообщество содействовать королевству в установлении ответственных за нападение на нефтяные объекты страны.
"Призываем международное сообщество помочь Саудовской Аравии в установлении тех, кто стоит за этими противоправными действиями", - сказал египетский министр во вторник на пресс-конференции в Каире.
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По его словам, Египет "будет поддерживать Саудовскую Аравию перед лицом вызовов, с которыми она сталкивается".
Шукри подчеркнул, что арабские страны в рамках сотрудничества "готовы отстоять свою национальную безопасность и защитить свои общие интересы". "Мы всегда говорим, что безопасность Персидского залива - это неотъемлемая часть национальной безопасности Египта", - сказал египетский министр.
По его словам, Каир со своей стороны пытается способствовать разрядке ситуации на Аравийском полуострове. Глава египетской дипломатии предостерег, что "широкомасштабные военные действия будут иметь разрушительные последствия для региона Ближнего Востока".
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В США объяснили, почему считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана обвинения США отрицает.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияЕгипетВ мире
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