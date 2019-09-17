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РИА Новости

В Тамбовской области будут судить учительницу, избившую ребенка на уроке

17:12 17.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Учительница английского языка из Тамбовской области предстанет перед судом за то, что на уроке ударила 11-летнего мальчика головой о парту, а затем избила его учебным пособием, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел 26 сентября 2018 года в Рассказовском районе.
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"Во время урока английского языка в пятом классе учитель, выявив у 11-летнего учащегося низкий уровень знаний предмета, схватила его рукой за затылочную область головы и ударила головой о столешницу парты, после чего несколько раз ударила мальчика по голове учебным пособием", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенку были "причинены моральные страдания и физическая боль". В отношении 52-летнего педагога было возбуждено дело по статье "ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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"В настоящее время учитель уволена из образовательного учреждения в связи с применением методов воспитания, связанных с физическим насилием над личностью обучающегося, вину в совершении преступления женщина не признает. Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - информирует следственное управление.
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