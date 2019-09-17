В Тамбовской области будут судить учительницу, избившую ребенка на уроке

ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Учительница английского языка из Тамбовской области предстанет перед судом за то, что на уроке ударила 11-летнего мальчика головой о парту, а затем избила его учебным пособием, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел 26 сентября 2018 года в Рассказовском районе.

"Во время урока английского языка в пятом классе учитель, выявив у 11-летнего учащегося низкий уровень знаний предмета, схватила его рукой за затылочную область головы и ударила головой о столешницу парты, после чего несколько раз ударила мальчика по голове учебным пособием", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенку были "причинены моральные страдания и физическая боль". В отношении 52-летнего педагога было возбуждено дело по статье "ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.